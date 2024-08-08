Последнее обновление: 08.08.2024 17:29

YouTube начал тестирование новой ИИ-функции на базе Gemini

Видеохостинг YouTube тестирует новую функцию для создателей контента Brainstorm with Gemini на базе ИИ от Google.

Она позволяет авторам видеороликов проводить мозговый штурм идей, названий и миниатюр. Для использования инструмента необходимо открыть YouTube Studio, описать идею видео в строке поиска и выбрать опцию Brainstorm with Gemini.

Функциональность доступна ограниченному количеству пользователей в рамках эксперимента. YouTube оценит отзывы авторов видеороликов перед внедрением инструмента среди широкой аудитории.

Brainstorm with Gemini похож на другую ИИ-функцию, которую YouTube запустил в режиме теста в мае. Она дает авторам идеи для видео, которые могут быть интересны аудитории, а затем генерирует план для ускорения процесса создания ролика.

В июле YouTube Music представил два новых инструмента: функцию разговорного радио с применением ИИ, а также аналог Shazam.

Ранее компания потребовала от авторов маркировать созданный с применением нейросетей контент.

Напомним, в сентябре 2023 года YouTube выпустил ИИ-инструмент для генерации фонов с помощью промптов.



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование