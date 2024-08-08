Франция просит ФБР помочь расследовать масштабную диверсию на железной дороге

Полиция Франции, которая расследует диверсию на скоростных железнодорожных линиях, произошедшую за считанные часы до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, обратилась за помощью к Федеральному бюро расследований США. Об этом агентству Reuters сообщили два источника, непосредственно знакомые с ходом расследования.

Французские следователи обратились в ФБР после того, как ряд СМИ получили электронное письмо от предполагаемых исполнителей диверсии, присланного с адреса riseup.net – организации, базирующейся в американском Сиэтле.

Эта организация утверждает, что предоставляет "коммуникационные и компьютерные ресурсы союзникам, участвующим в борьбе против капитализма и других форм угнетения".

Автор электронного письма критиковал французские скоростные поезда TGV как приносящие пользу лишь "нескольким привилегированным лицам", и заявил, что транспортная система "всегда была средством для колонизации новых территорий".

Как пояснили источники Reuters, поскольку сайт riseup.net базируется в США, французская полиция обратилась к ФБР с просьбой помочь идентифицировать владельца электронной почты, с которой отправили письма в СМИ.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады с 25 на 26 июля неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров.

Хотя последствия диверсии устранили за несколько дней, во временном правительстве Франции распорядились усилить меры безопасности железнодорожной инфраструктуры.