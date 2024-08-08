Лукашенко подписал указ об осеннем призыве

Лукашенко 7 августа подписал указ №312 о призыве «на срочную военную службу, службу в резерве», сообщила его пресс-служба.

«…предусматривается призвать в сентябре - ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», - говорится в официальном комментарии.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.