Последнее обновление: 08.08.2024 17:29

Концерты Taylor Swift в Вене отменены из-за угрозы нападений

Три концерта американской певицы Taylor Swift в Вене, которые должны были состояться в четверг, пятницу и субботу на стадионе «Эрнст Хаппель», отменены в целях безопасности из-за возможных нападений, сообщили организаторы.

В среду два человека были задержаны по подозрению в планировании атак на крупные мероприятия в австрийской столице, в том числе концерты Свифт.

«В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней», — говорится в заявлении.

Ранее глава Управления общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф сообщил, в городе Терниц по подозрению в подготовке нападений был задержан 19-летний австриец. Еще одного человека задержали в Вене, но информации о нем власти не предоставили.

«Согласно текущему состоянию расследования, оба подозреваемых радикализировались через интернет», — сказал Руф. По его словам, 19-летний гражданин Австрии «присягнул на верность группировке «Исламское государство» в начале июля».

В полиции Австрии сообщили, что на каждом из концертов Тейлор Свифт ожидалось до 65 тысяч зрителей.



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