Глобальные фондовые рынки за три недели потеряли более $6 трлн

За три недели глобальные фондовые рынки потеряли около $6,4 триллиона, а падение, которое произошло в понедельник, поразило даже самых опытных трейдеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В понедельник в Токио индекс Nikkei упал на 12%, в Сеуле Kospi снизился на 9%, а на открытии торгов в Нью-Йорке Nasdaq обвалился на 6% за считанные секунды.

Криптовалюты тоже пошли вниз, индекс волатильности VIX резко вырос, а инвесторы бросились покупать государственные облигации США, которые считаются самыми надежными активами.

"Означают ли эти бурные колебания завершение глобальной распродажи, которая началась на прошлой неделе, или это лишь начало длительного спада, пока неизвестно", - пишет агентство.

Во вторник некоторые наиболее пострадавшие рынки восстановились, в частности ключевые индексы Японии поднялись более чем на 10%, хотя мало кто верит, что "дно" уже достигнуто.

"Очевидно, что основа, которая обеспечивала рост финансовых рынков в течение последних лет, серьезно пошатнулась", - пишет Bloomberg.

В понедельник, когда японская валюта выросла на 3% из-за повышения ставок Банком Японии, индекс Nikkei обвалился больше всего с 1987 года. Инвесторы массово продавали японские акции из-за опасений, что укрепление валюты повредит доходам экспортоориентированных компаний.

Потери распространились на другие азиатские рынки и Европу, где упали основные фондовые индексы, а затем и на Америку. Влияние ощутилось также на кредитных рынках: по меньшей мере две компании - поставщик беспроводной инфраструктуры SBA Communications и оператор парков развлечений SeaWorld Parks & Entertainment - отложили кредитные сделки на общую сумму 3,8 миллиарда долларов.

К концу понедельника в США акции частично восстановились от своего минимума, индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%, а рынок облигаций стабилизировался. Но это мало успокоило встревоженных трейдеров, которые не были уверены, очередная ли это ложная тревога.