Иран запросил у России передовые системы ПВО

Москва уже начала поставку Тегерану современных радаров и систем противовоздушной обороны, которые могут быть использованы в случае возможной войны с Израилем, пишет газета The New York Times со ссылкой на два иранских источника, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и начальником иранского Генштаба Мохаммадом Багери, который, по сведениям NYT, руководит планированием ударов по Израилю. Шойгу и Багери сначала пообщались один на один, а потом присоединились к участникам более масштабной встречи в составе членов российской делегации и иранских военных чиновников.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство одного из главарей террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, сообщали иранские СМИ.