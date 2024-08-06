Техногиганты Китая начали скупать чипы Samsung

Китайские технологические гиганты, включая Huawei и Baidu, а также стартапы, накапливают ИИ-чипы от Samsung Electronics в ожидании американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, компании увеличили объемы закупок полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ) с начала этого года, благодаря чему на Китай приходится около 30% выручки Samsung от продажи микросхем в первой половине 2024 года.

Эти шаги показывают, как Китай готовится к реализации своих технологических амбиций на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами.

Они также показывают, как напряженность влияет на глобальную цепочку поставок полупроводников.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что власти США планируют представить в этом месяце пакет мер по экспортному контролю, который введет новые ограничения на поставки для китайской полупроводниковой промышленности.

Эти источники также сообщили, что ожидается, что в пакете будут изложены параметры для ограничения доступа к микросхемам памяти с высокой пропускной способностью.