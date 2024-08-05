Премьер-министр Бангладеш покинула страну на фоне массовых протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов.

По данным BBC, вертолет с премьером на борту летит в сторону Индии.

Перед объявлением про ее отставку тысячи протестующих начали штурмовать ее столичную резиденцию.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.

Очень быстро антиправительственные демонстрации приобрели массовый характер. За месяц в столкновениях с полицией и войсками было убито около 300 протестующих. Многие люди считаются пропавшими без вести.