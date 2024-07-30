Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле

ЕС не смог выступить с единым заявлением от имени всех стран-членов по результатам выборов в Венесуэле, поскольку Венгрия наложила на него вето.

Об этом стало известно изданию Politico из собственных источников.

Авторитарный президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов 28 июля. Подконтрольный правительству избирательный орган объявил, что Мадуро выиграл с поддержкой около 51% голосов избирателей. Оппозиция заявила о фальсификации выборов и победе своего кандидата.

Страны ЕС хотели принять в понедельник совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов, но им помешала позиция Будапешта, сообщили изданию двое чиновников, знакомых с ходом дискуссии.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель опубликовал от своего имени заявление, в котором говорится о том, что "достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей указывают на то, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".

Поняв, что Венгрия, скорее всего, останется неуступчивой, Боррель опубликовал во вторник повторное заявление от своего имени, вместо того, чтобы искать поддержки у 27 стран-членов ЕС.

"Данные, которые (венесуэльская) оппозиция предоставила общественности, свидетельствуют о радикально отличных результатах от тех, которые объявили власти страны", – говорится во втором заявлении Борреля.

"До тех пор, пока протоколы голосования не будут обнародованы и проверены, уже объявленные результаты выборов не могут быть признаны", – сказано в заявлении.

Вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток внешней политики ЕС, согласно которому решения – включая потенциальные будущие санкции против Венесуэлы – должны быть единогласно согласованы между 27 странами-членами. Некоторые страны, такие как Германия, выступают за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством.