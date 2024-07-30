Семь стран Южной Америки не признали итоги выборов в Венесуэле

Власти Венесуэлы отзывают дипломатический персонал из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, власти которых раскритиковали результаты прошедших в Венесуэле президентских выборов, сообщил глава МИД страны Иван Хиль.

"Венесуэла выражает свое самое решительное неприятие вмешивающихся действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону", - говорится в заявлении Хиля.

Он попросил правительства вышеперечисленных стран отозвать своих дипломатов из Венесуэлы.

Национальный избирательный совет Венесуэлы в понедельник официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 годы.