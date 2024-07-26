Глава МИД Польши: Позиция Венгрии раздражает всех остальных в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

Об этом Сикорский заявил в интервью Visegrad Insight.

Сикорский, в частности, отметил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции.

"Более того, они выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм", – сказал глава МИД Польши.

Он напомнил, что на этом заседании Совета ЕС также была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве. Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден наложить вето на предложение. Он остался наедине", – рассказал Сикорский.

По его наблюдению, министр не видит, как венгерская симметрия – расположение между Москвой и Брюсселем – увеличивает рычаги влияния Венгрии. "Наоборот, это раздражает всех остальных", – убежден Сикорский.

Во время заседания Совета ЕС, о котором упомянул глава МИД Польши, обсуждали "миротворческие вояжи" премьера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и антиевропейские заявления от официального Будапешта.