Северокорейские хакеры атаковали NASA и базы ВВС США

Северокорейские хакеры устроили глобальную кампанию кибершпионажа с целью похищения засекреченной военной информации для поддержки программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия. Об этом заявили в совместном заключении спецслужбы США, Великобритании и Южной Кореи.

Группа хакеров, которую специалисты в области кибербезопасности называют Anadriel или APT45, предположительно является частью разведывательного агентства Северной Кореи, известного как Генеральное разведывательное бюро - учреждения, против которого США ввели санкции в 2015 году.

Это северокорейское киберподразделение атаковало или взламывало компьютерные системы самых разных оборонных и инженерных компаний, включая производителей танков, подводных лодок, морских судов, истребителей, ракетных и радарных систем, говорится в сообщении.

Среди объектов атак в США были NASA, база ВВС Рэндольф в Техасе и база ВВС Робинс в Джорджии, сообщили в ФБР и Министерстве юстиции США.