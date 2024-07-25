ЦБ Китая снизил ставку по кредитам до 2,3%

Народный банк Китая (НБК) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Снижение ставки было первым за год и рекордным с апреля 2020 года, пишет Trading Economics.

Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых.

В начале недели НБК удивил рынки, опустив базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов, до рекордного минимума в 3,35% годовых. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики".