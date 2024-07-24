Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Пограничное агентство ЕС поможет усилить безопасность на Олимпиаде в Париже

Пограничное агентство Европейского Союза Frontex будет оказывать поддержку силам безопасности на Олимпийских играх в Париже, которые официально начнутся 26 июля. Об этом информирует DPA.

В своем сообщении Frontex заявил, что на сегодня это будет самая большая спецоперация в Западной Европе.

По словам агентства, только в парижских аэропортах должны постоянно находиться 125 пограничников ЕС, которые будут помогать своим французским коллегам с проверкой на въезде.

Frontex назвал аэропорты, морские порты и железнодорожные вокзалы основными пунктами проведения операции.

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Пограничное агентство призвано помогать управлять потоком пассажиров и выявлять путешественников без разрешения на въезд. Также привлекаются специалисты, знакомые с поддельными документами и идентификационными данными.

Сама Франция разворачивает десятки тысяч полицейских и около 15 тысяч военных для обеспечения безопасности атлетов и общественности.



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