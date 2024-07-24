Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро 24 июля на БВФБ

На валютных торгах БВФБ 24 июля 2024 года курс доллара снизился на 1,8 копейки, или на 0,57%, до 3,1287 рубля при объеме торгов $14,1 млн.

Курс евро снизился на 2,77 копейки, или на 0,81%, до 3,3948 рубля при объеме торгов 0,04 млн евро.

Курс российского рубля вырос на 1,17 копейки, или на 0,33%, до 3,5957 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 4313,9 млн российских рублей.

Курс китайского юаня вырос на 0,03 копейки, или на 0,01%, до 4,3285 рубля за 10 юаней при объеме торгов 83,3 млн юаней.

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