Белорусский рубль укрепился к основным валютам 18 июля на БВФБ

На валютных торгах БВФБ 18 июля 2024 года курс доллара снизился на 0,88 копейки или 0,28%, до 3,1769 рубля при объеме торгов $5,5 млн.

Курс евро остался на уровне 3,4850 рубля при объеме торгов 0,1 млн. евро.

Курс российского рубля снизился на 0,68 копейки или 0,18%, до 3,6009 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2624,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 1,03 копейки или 0,23% до 4,3911 рубля за 10 юаней при объеме торгов 176,8 млн. юаней.