Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 июля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,48 копейки или 0,48%, до 3,0954 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,22 копейки или 0,06%, до 3,6077 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 379,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,27 копейки или 0,99%, до 4,3500 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1 млн. юаней.

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