Исламский центр в Гамбурге запретили

Утром 24 июля по всей Германии полиция провела обыски на 54 объектах, связанных с Исламским центром в Гамбурге (IZH).

Деятельность центра и нескольких связанных с ним организаций запрещена, пишут немецкие медиа.

По оценке МВД ФРГ, IZH нарушает уголовное законодательство и подрывает идею взаимопонимания между народами, а его работа может быть направлена против конституционного строя. Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) считает IZH "самым важным представительством Исламской Республики Иран в Германии" наряду с посольством.

В ноябре 2023 года масштабные обыски на объектах IZH прошли в семи федеральных землях Германии, тогда были конфискованы материалы, послужившие доказательствами при принятии решения о запрете, отмечает агентство dpa.

BfV давно наблюдало за центром, присвоив ему статус исламистской организации. Центр финансировал работу гамбургской мечети Имам-Али, а по оценке МВД ФРГ, под его влиянием или контролем находились и другие мечети и мусульманские объединения в Германии.