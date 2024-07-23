Британский институт спрогнозировал темпы роста поставок азербайджанского газа в Европу

Поставки газа из Азербайджана в Европу составляли в среднем 30-34 миллиона кубометров в сутки каждый месяц, начиная с сентября 2022 года. Об этом сообщает BMG со ссылкой на Оксфордский институт энергетических исследований (OIES).

"За период со 2-го квартала 2023 года по 2-й квартал 2024 года поставки трубопроводного газа из Азербайджана выросли с 2,812 миллиарда кубометров до 2,935 миллиарда кубометров, увеличившись на 123 миллиона кубометров (4,4 процента)", - говорится в заявлении института.

OIES полагает, что в 3-м квартале можно ожидать, что трубопроводный импорт из Норвегии и России останется стабильным, трубопроводный импорт из Северной Африки и Азербайджана останется на прежнем уровне, а европейское производство продолжит снижаться по сравнению с 2023 годом.

"Инъекции газа в хранилища, вероятно, также будут ниже. Если спрос на газ останется на уровне ниже по сравнению с прошлым годом, то и импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу также будет ниже по сравнению с этим периодом. В условиях лишь ограниченного роста поставок СПГ, ожидаемого в оставшуюся часть года, снижение спроса на СПГ в Европе влечет за собой рост спроса на СПГ за ее пределами», - отмечают аналитики института.

Институт прогнозирует, что в целом, при стабильных поставках из Северной Африки, Азербайджана, Норвегии и России, трубопроводный импорт в Европу в 2024 году будет выше, чем в прошлом году.

"Это в сочетании с более низким потреблением и более медленными закачками в летние хранилища продолжает сокращать потребность в СПГ, несмотря на продолжающееся постепенное снижение производства в Европе", - заявили в институте.

Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила $33 млрд. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров к 2027 году.