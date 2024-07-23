Польша ведет с властями Беларуси переговоры по освобождению журналиста Почобута

Варшава и Минск ведут переговоры об освобождении из белорусской тюрьмы журналиста Анджея Почобута. При этом одним из аргументов, которые могут использовать польские власти, может стать закрытие границы между двумя странами. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet со ссылкой на источник в польском МИД.

Как утверждается, в настоящее время эти переговоры ведут чиновники низшего звена Министерства иностранных дел и консульских служб Польши. Освобождение Почобута станет одним из условий Варшавы для начала переговоров по возобновлению работы закрытых пунктов пропуска на белорусско-польской границе.

Кроме того, власти республики требуют от Минска выдать нелегального мигранта, подозреваемого в смертельном ранении польского военного, а также содействия в урегулировании миграционного кризиса на границе.

По словам собеседника радиостанции, Польша может "полностью закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью", если ситуация не изменится. Эта мера может ударить по импорту из Китая. Ситуация на белорусско-польской границе и возможные действия Варшавы обсуждались на переговорах президента республики Анджея Дуды и председателя КНР Си Цзиньпина в конце июня, отметил дипломат.

Гродненский областной суд 8 февраля 2023 года приговорил журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Анджея Почобута к 8 годам лишения свободы.

МИД Польши назвал решение суда в отношении Почобута несправедливым и призвал освободить журналиста. Тогда же польское правительство приняло решение закрыть погранпереход в Бобровниках. В настоящее время из шести находящихся на белорусско-польской границе автодорожных пунктов пропуска четыре не функционируют по инициативе Варшавы. Через пункт пропуска "Козловичи" (сопредельный польский - Кукурыки) Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Движение пассажирского автотранспорта осуществляется через пункт пропуска "Брест" ("Тересполь").