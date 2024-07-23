Приговоренный к смертной казни в Беларуси немец Рико Криегер не стал обжаловать приговор

Приговоренный в Беларуси к смертной казни гражданин ФРГ Рико Криегер не стал обжаловать решение суда, в связи с чем оно вступило в силу.

Как сообщают госСМИ, Криегера задержали 6 октября, когда он намеревался вылететь из Минска в Баку.

Напомним, суды над 30-летним Кригером проходили в Минском областном суде в течение июня.

Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой".

Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте. В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям: о "наемничестве", "агентурной деятельности", "терроризме", "создании экстремистского формирования", "умышленном выводе из строя транспортных средств или путей сообщения", "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Позднее стало известно, что вину немец признал только по одному пункту - "агентурная деятельность".

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявлял, что Минск предложил Берлину конкретные решения в ситуации с Криегером. Консультации по этой теме ведутся по линии министерств иностранных дел Беларуси и ФРГ.