Армения получила от ЕС "зеленый свет" для диалога по безвизу

Совет ЕС принял решение о начале диалога по либерализации визового режима с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В заявлении главы МИД Армении звучат слова благодарности ЕС за принятые "исторические решения".

"Мы приветствуем исторические решения, принятые ЕС на уровне министров иностранных дел, о предоставлении Армении поддержки в рамках Европейского фонда и начала диалога по либерализации визового режима", – отметил Арарат Мирзоян.

Он назвал это "очень важной вехой в углубляющемся партнерстве между Арменией и ЕС, основанном на общих ценностях и принципах, а также на общем видении стабильности, мира и процветания".

Совет ЕС также принял решение о предоставлении помощи в поддержку Вооруженных сил Армении на сумму €10 млн.