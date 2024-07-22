Последнее обновление: 22.07.2024 14:51

В США третий день отменяют более тысячи авиарейсов из-за глобального технического сбоя

Третий день подряд в США отменяют более 1000 авиарейсов, поскольку авиакомпании пытаются возобновить работу после глобального технического сбоя, из-за которого тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Об этом сообщает CNN.

По данным сайта FlightAware.com, отслеживающего движение авиарейсов, по состоянию на утро воскресенья было отменено более 1200 рейсов в США, внутри страны и из нее, а более 5000 рейсов было задержано.

При этом свыше 600 из этих отмененных рейсов приходится на авиакомпанию Delta Airlines, отмечается на сайте.

Авиакомпания продолжает восстановительные работы после "технологической проблемы внешнего поставщика", приведшей к задержкам и отменам рейсов, сообщила Delta в воскресенье. Авиакомпания напрямую общается с некоторыми пострадавшими клиентами, предлагая им туристические ваучеры и мили программы SkyMiles, говорится в сообщении.

По информации FlightAware, в субботу было отменено 2136 рейсов в США, и более 21 300 рейсов было задержано.

Проблема вышла за пределы аэропортов: предприятия, правительственные учреждения, медицинские и аварийные службы, банки, школы и университеты по всему миру остановили работу или испытали перебои в предоставлении услуг из-за ошибочного обновления программного обеспечения для операционных систем Microsoft Windows, выпущенного фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, рассказали эксперты CNN.

По данным Microsoft, сбой затронул примерно 8,5 миллиона устройств с Windows.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц извинился перед клиентами и заявил, что исправления уже внедрены, но эксперты говорят, что восстановление работы систем будет длительным процессом.



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