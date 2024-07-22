Последнее обновление: 22.07.2024 09:11

В Гомельской области полностью завершили восстановительные работы в сети после урагана

Энергетики завершили восстановительные работы в электросетях 0,4 кВ в Гомельской области после обрушавшегося на регион 13−14 июля урагана. Об этом сообщило Минэнерго.

"В 23.48 запитаны потребители последней деревни, где устранялись технологические нарушения, - Старая Рудня. Восстановительные работы в сети 0,4 кВ выполнялись по заявкам населения, в том числе в малых, удаленных населенных пунктах региона. Аварийные бригады со всех областей страны работали с заявками круглосуточно: убирали деревья и ветки с проводов, устраняли их обрывы, заменяли опоры", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по переводу населенных пунктов, запитанных от дизель-генераторов, в штатный режим электроснабжения. Ночью в них задействовано 131 бригада и 225 единиц техники.

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