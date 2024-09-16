Последнее обновление: 16.09.2024 18:02

В Минске в местах подтоплений обустроят дополнительные дождеприемные колодцы

В Минске в местах подтоплений проезжей части обустроят дополнительные дождеприемные колодцы. Об этом сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Максим Белоус.

К работам планируется приступить в этом году и завершить весной 2025 года. В частности, речь идет о пр. Независимости в районе парка Челюскинцев, МКАД, определенных точках на Логойском тракте, в Первомайском районе.

"Для минимизации последствий возможных подтоплений при прогнозировании неблагоприятных погодных условий на предприятии руководствуются планом реагирования на чрезвычайные ситуации "Посейдон". Им предусмотрен порядок действий и взаимодействие между МЧС и коммунальными службами. Определен перечень точек с наибольшей вероятностью подтопления, куда направляются аварийно-восстановительные бригады", - рассказал Максим Белоус, которого цитируют госСМИ.

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