В Беларуси актуализировали порядок и условия госрегистрации некоторых видов продукции

В Беларуси с 14 сентября 2024 г. вступила в силу новая редакция Положения о порядке и условиях проведения государственной регистрации продукции, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения № 124 от 30 июля 2024 года, определены порядок и условия проведения госрегистрации продукции, впервые изготавливаемой на таможенной территории ЕАЭС или впервые ввозимой на таможенную территорию государства – члена ЕАЭС, подлежащей регистрации в соответствии с актами ЕЭК, в том числе порядок и условия выдачи, переоформления свидетельства о государственной регистрации продукции.

Госрегистрация продукции проводится по заявлениям организаций и ИП. Заявителями могут выступать зарегистрированные на территории государства – члена ЕАЭС в соответствии с его законодательством юрлицо или физлицо в качестве ИП, являющиеся изготовителем или продавцом (импортером) либо уполномоченным изготовителем лицом.

При проведении госрегистрации соблюдаются порядок и условия, установленные международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства и (или) право ЕАЭС, включая технические регламенты Таможенного союза, ЕАЭС, содержащие санитарно-эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры, и иными актами законодательства.