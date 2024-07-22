Франция отказала в аккредитации на Олимпиаду ряду россиян и белорусов

Французские службы безопасности отклонили более четырех тысяч заявок на аккредитацию на Олимпиаду 2024 года в Париже, в частности россиянам и белорусам, из-за опасений относительно шпионажа и кибератак. Об этом в интервью Journal du Dimanche заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, отклонили тысячи заявок, необходимых для широкого круга лиц, в том числе спортсменов, волонтеров и наемный персонал, в том числе граждан России и Беларуси, подозреваемых в выполнении функций иностранных шпионов.

Среди 4340 отклоненных заявок менее сотни были связаны с предполагаемыми попытками иностранного вмешательства, сказал Дарманен, назвав РФ и Беларусь среди вероятных спонсоров этих подозреваемых попыток.

"В дополнение к разведке и традиционному шпионажу, существует возможность получения доступа к шлюзам компьютерных сетей для осуществления кибератаки", – сказал он.

"Например, мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что освещают Игры", – добавил чиновник.

В то же время Дарманен также заявил об отсутствии угрозы терроризма во время Олимпиады в Париже, которые начнутся 26 июля.