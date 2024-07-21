Азербайджан готов помочь ЕС с транзитом газа через Украину

Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, переговоры с властями Украины и ЕС, а также с Россией продолжаются, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.

"Мы поможем, если сможем. Я думаю, что есть возможность продлить это соглашение", – отметил Алиев.

Срок действия соглашения о транзите между Украиной и РФ истекает в конце 2024 года, и поскольку война все еще продолжается, ожидают, что поставки российского газа прекратятся.

По словам Алиева, такие страны, как Австрия и Словакия, будут иметь "серьезные проблемы", если поставки российского газа через Украину прекратятся, поскольку им придется платить на "сотни и сотни миллионов" больше, чтобы покупать газ из других источников.

Азербайджан старается быть "осторожным", поскольку в прошлом его ложно обвиняли в реэкспорте российского газа, добавил он.

Алиев заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и существующим проектам на Каспийском море.

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году до 20 миллиардов кубометров. По словам Алиева, страна "движется к этой цели".

Алиев рассказал, что поставки будут осуществляться по так называемому Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.