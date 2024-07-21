Глава МИД ФРГ выступает за усиление средств сдерживания России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту договоренности с США о временном размещении в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия.

Путин "постоянно расширяет арсенал, с помощью которого он угрожает нашей свободе в Европе", приводят издания медиагруппы Funke слова Бербок.

"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления средств сдерживания", - пояснила Бербок. Любое иное поведение было бы "не только безответственным, но и наивным перед лицом хладнокровного, расчетливого Кремля", добавила она.

Берлин хочет иных отношений с Москвой, однако "путинская Россия сейчас представляет собой самую большую угрозу безопасности", подчеркнула Бербок. По ее словам, Кремль за последние годы разрывал международные договоры в области вооружений и разрушал общеевропейскую мирную архитектуру. Москва "стремится напугать нас, оказать давление и расколоть наше общество", добавила глава МИД ФРГ.