Из-за глобального сбоя "легла" работа по всему миру не только аэропортов, но и банков, и медиа

Сегодня тысячи компьютеров на Windows по всему миру выдали "синий экран смерти" (BSOD), что, в свою очередь, остановило работу многих компаний и учреждений: банков, авиакомпаний, медиа, супермаркетов и многих других.

Сбой вызван неисправным обновлением от разработчика сервиса кибербезопасности CrowdStrike. Баг выводит из строя пораженные компьютеры и серверы, заставляя их запускать цикл восстановления.

Первыми забили тревогу австралийские банки, авиакомпании и телекомпании. В настоящее время сбой активно распространяется в Европе, где рабочий день только начинается.

Британская Sky News, одна из крупнейших авиакомпаний в Европе Ryanair, венгерская WizzAir, американские авиакомпании Delta, United и American Airlines, аэропорт Берлина и многие другие компании и учреждения по всему миру предупредили о приостановке работы из-за масштабного сбоя.

CrowdStrike обнаружил проблему и отменил неисправное обновление, но, кажется, это не помогло уже пострадавшим машинам.

На Reddit сотни пользователей сообщают о сбое, а также шагах его разрешения, хотя бы временно. Пользователи рекомендуют загрузить пораженные компьютеры в безопасном режиме, перейти в каталог CrowdStrike и удалить системный файл.

Между тем акции поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike, некорректное обновление функций которого вызвало масштабный сбой по всему миру, упали на 14%. Акции Microsoft упали на 2,8% после того, как корпорация заявила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.