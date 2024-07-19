США отреагировали на новые ядерные угрозы РФ

В Госдепе США пообещали следить за действиями России на фоне новых угроз представителей Кремля по развертыванию ядерных ракет. Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Пател.

Он прокомментировал последние заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который не исключил развертывания ракет, в частности в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.

"Конечно, любая риторика об использовании или развертывании ядерных боеголовок вызывает беспокойство и является тем, за чем мы будем продолжать следить", – сказал Пател.

Он напомнил, что российская сторона с момента вторжения в Украину часто прибегает к ядерным угрозам.

"Поэтому я просто не хочу спекулировать. Но мы, конечно, продолжаем внимательно следить за ситуацией", – добавил представитель Госдепа.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении в том числе ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".

В свою очередь пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков - 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.