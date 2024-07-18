В Минобороны Армении начнет работать представитель армии США

В Министерстве обороны Армении будет работать представитель армии США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея в беседе с Hetq.

“Это долгожданное событие, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией. Это также указывает на исторический факт вступления в новую фазу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях”, - отметила Зея.