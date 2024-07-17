Власти Беларуси вводят безвизовый режим для граждан всех стран Европы

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан всех стран Европы. Об этом сообщает МИД Беларуси.

Согласно информации, Лукашенко поддержал предложение МИД и иных госорганов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.

Технически этот порядок начнет действовать 19 июля 2024 года с 8.00.

«Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска Государственной границы Республики Беларусь по действительным документам и находиться на территории Беларуси не более 30 суток со дня въезда», - говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что такой порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.

Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска.

Список стран, на которые распространяется нововведение о безвизовом въезде через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска:

1. Австрийская Республика.

2. Княжество Андорра.

3. Королевство Бельгия.

4. Республика Болгария.

5. Босния и Герцеговина.

6. Государство-город Ватикан.

7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

8. Венгрия.

9. Греческая Республика.

10. Королевство Дания.

11. Ирландия.

12. Республика Исландия.

13. Королевство Испания.

14. Итальянская Республика.

15. Республика Кипр.

16. Княжество Лихтенштейн.

17. Великое Герцогство Люксембург.

18. Республика Мальта.

19. Княжество Монако.

20. Королевство Нидерландов.

21. Королевство Норвегия.

22. Португальская Республика.

23. Румыния.

24. Республика Сан-Марино.

25. Республика Северная Македония.

26. Словацкая Республика.

27. Республика Словения.

28. Финляндская Республика.

29. Французская Республика.

30. Федеративная Республика Германия.

31. Республика Хорватия.

32. Чешская Республика.

33. Швейцарская Конфедерация.

34. Королевство Швеция.

35. Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).