Последнее обновление: 16.07.2024 15:26

Украинские Telegram-каналы пополнили «экстремистский» список в Беларуси

В Беларуси не устают пополнять «экстремистские» списки. На этот раз суд по заявлению прокуратуры признал «экстремистскими» ряд украинских Telegram-каналов.

«По заявлениям прокуратуры Столбцовского района информационная продукция Telegram-каналов STERNENKO, PETLYARIS, + Вертикаль и Скринька Пандори признана судом экстремистскими материалами. В данных каналах размещалась информация, направленная на разжигание политической и национальной вражды по отношению к Беларуси и России, белорусскому и российскому народам, допускались публикации с оскорблениями главы государства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Кроме того, информационная продукция Telegram-канала «Arischer Weg | Арийский Путь» также признана судом «экстремистскими» материалами. В данном канале размещались сведения, «направленные на реабилитацию нацизма и пропаганду нацистских взглядов».

«У всех названных Telegram-каналов зарубежный след», - вынесли вердикт в ведомстве.



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