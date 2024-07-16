Украинские Telegram-каналы пополнили «экстремистский» список в Беларуси

В Беларуси не устают пополнять «экстремистские» списки. На этот раз суд по заявлению прокуратуры признал «экстремистскими» ряд украинских Telegram-каналов.

«По заявлениям прокуратуры Столбцовского района информационная продукция Telegram-каналов STERNENKO, PETLYARIS, + Вертикаль и Скринька Пандори признана судом экстремистскими материалами. В данных каналах размещалась информация, направленная на разжигание политической и национальной вражды по отношению к Беларуси и России, белорусскому и российскому народам, допускались публикации с оскорблениями главы государства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Кроме того, информационная продукция Telegram-канала «Arischer Weg | Арийский Путь» также признана судом «экстремистскими» материалами. В данном канале размещались сведения, «направленные на реабилитацию нацизма и пропаганду нацистских взглядов».

«У всех названных Telegram-каналов зарубежный след», - вынесли вердикт в ведомстве.