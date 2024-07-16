Лукашенко готов наладить отношения с Польшей и Литвой, но пока взаимности не видит

Беларусь предлагает дипломатическим способом урегулировать отношения с Польше и Литвой, но пока взаимности не видно. Об этом заявил Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений.

"Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями. Мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "поэтому приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях".