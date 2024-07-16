Молдова получит от США 20 бронемашин

Национальная армия Молдовы получит от США партию военной помощи, включающую 20 бронетранспортеров HMMWV. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

Партия из 20 HMMWV должна поступить в Молдову на этой неделе. Бронемашины будут использовать молдавские военные для учений дома и во время международных военных учений.

"Учитывая жаркую погоду, перемещение техники будет происходить ночью, когда температуры ниже и менее интенсивное дорожное движение", – отметили в сообщении.

Эту партию предоставляют в рамках модернизации возможностей армии Молдовы на основании двустороннего меморандума о сотрудничестве от 1995 года.

Первые такие бронемашины Молдова получила от США еще в 2014 году – всего 43.