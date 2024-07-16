Мадуро пообещал накормить Лукашенко венесуэльскими продуктами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ждет Лукашенко с визитом в страну и собирается накормить его обедом из продуктов местного производства. Об этом он заявил в ходе встречи с находящимся в Венесуэле во главе правительственной делегации премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

"Передайте <...> Лукашенко следующее: я буду ждать его здесь с очень хорошим обедом, и все, что он будет пробовать, все будет местного производства", - цитирует Мадуро пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, в то время, когда он был главой МИД Венесуэлы и сопровождал в поездках президента страны Уго Чавеса, Лукашенко лично объяснял, какие ингредиенты входили в состав того или иного блюда.

"Например, мы начинаем есть курицу, и он говорит: "Эта курица была выращена в таком-то хозяйстве". Он все знает", - сказал Мадуро.

Он подчеркнул, что подававшиеся в Беларуси блюда всегда были изготовлены из продуктов местного производства.

"Я все думал, когда я смогу сделать то же самое в Венесуэле?", - сказал Мадуро.