Армения начала совместные военные учения с США

Армения и Соединенные Штаты в понедельник, 15 июля, начали совместные военные учения Eagle Partner 2024 на фоне все большего дрейфа Еревана от России. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Совместные учения с военнослужащими Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса продлятся в Армении до 24 июля.

По информации Минобороны, учения Eagle Partner 2024 "будут сосредоточены на стабилизационных задачах между враждующими сторонами во время миротворческой миссии".

"Целью учений является повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения", – говорится в сообщении.