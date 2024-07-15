Последнее обновление: 15.07.2024 16:35

Президент Грузии обжаловала закон об "иноагентах" в Конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием приостановить и окончательно отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Парламентский секретарь грузинского президента Георгий Мсхиладзе отметил, что глава государства впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии, поскольку закон об "иноагентах" является неконституционным.

"Он противоречит статье 78 Конституции Грузии. В иске оспаривается также ряд норм закона, которые нарушают ряд основных прав, гарантированных Конституцией. Этим иском президент требует приостановления действия указанного закона и его окончательной отмены", – пояснил он.

Подать похожие иски в Конституционный суд собираются и неправительственные организации, различные СМИ, а также оппозиционные депутаты парламента.



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