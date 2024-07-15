С 16 июля 2024 года Латвия запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами. Об этом официально сообщила Служба государственных доходов Латвии.

"С 00:01 16 июля Латвия перестанет пропускать автомобили, зарегистрированные в Беларуси. Въезд будет запрещен как через белорусско-латвийскую границу, так и через пограничные пункты между Латвией и Россией. Решение вводится в соответствии с новым пакетом санкций и в целях снижения рисков обхода ограничений ЕС", - говорится в сообщении.

При этом лицам будет разрешено вернуться из ЕС в Беларусь или в РФ на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси, если они не задекларированы как товары и используются только как транспортное средство. В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа, в том числе возвращаться в Беларусь, может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

Границу по-прежнему смогут пересекать только дипломаты и представители дипломатических миссий.

"…запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства дипломатических и консульских представительств, включая делегации, посольства и дипмиссий", - отмечается в комментарии.

Между тем в Минюсте Латвии разрабатывается проект закона, который запретит транспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси, находиться в Латвии, в том числе транзитом. Аналогичное постановление, разработанное Минюстом, уже действует в Латвии в отношении транспортных средств, зарегистрированных в России.