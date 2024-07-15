В Беларуси анонсировали брифинг с международным участием по ситуации на границе с Польшей

Беларусь намерена провести ближе к осени брифинг по обстановке на белорусско-польской границе и нелегальной миграции с участием международных организаций. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков на ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений республики.

"Ближе к осени мы сделаем очень большой, обстоятельный брифинг по этой теме - с присутствием представителей правоохранительных органов, международных организаций, которых пригласим, - цитируют госСМИ чиновника.

При этом он упрекнул польскую сторону в нежелании решать проблему на границе с Беларусью. По его словам, Польша выдвигает "некие политические предложения, которые должны стать основой для приезда".

"Мы такую ситуацию, естественно, считаем неприемлемой, она не в духе развития добрососедских трансграничных и вообще добропорядочных отношений. В свою очередь мы предлагаем другим организациям, представителям стран ЕС, которые здесь находятся, также свое содействие в реализации всех вопросов на границе: приехать, посмотреть, подискутировать", - сказал Рыженков.