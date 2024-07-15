ФБР расследует покушение на Трампа как внутренний теракт

Федеральное бюро расследований рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя ФБР.

По его словам, на этом этапе расследования в ФБР считают, что нападавший на Трампа был одиночкой.

"Мы расследуем это как покушение на убийство", а также как потенциальный внутренний террористический акт. Поэтому наш контртеррористический отдел и уголовный отдел работают совместно, чтобы определить мотив", – сказал Роберт Уэллс, исполнительный помощник директора Отдела национальной безопасности ФБР.

Говоря о личности стрелка, представитель ФБР отметил, что ведомству еще предстоит провести дополнительное расследование.

В субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.