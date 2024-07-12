ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести войска РФ с территории ЗАЭС

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект украинской резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС).

За документ проголосовали 99 из 192 стран, сообщает ТАСС.

Беларусь, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия и Эритрея предсказуемо проголосовали против. При этом 60 стран, в том числе Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и Таджикистан воздержались от голосования.

Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, носят рекомендательный характер и не являются обязательными, в отличие от решений Совета Безопасности.

Документ под названием "Техническая и физическая безопасность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию" состоит из 13 пунктов. В частности, в тексте содержится требование, чтобы Российская Федерация срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с Запорожской атомной электростанции и незамедлительно вернула станцию под полный контроль суверенных и компетентных органов Украины.

Помимо этого, от РФ требуют вывести войска с территории Украины в ее международно признанных границах, а также незамедлительно ликвидировать все противопехотные мины, установленные по периметру Запорожской атомной электростанции.

В резолюции также есть призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах и обеспечить полную реализацию принципов безопасности, ранее предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).