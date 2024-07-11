Официальный Пекин возмутился из-за решения саммита НАТО в отношении КНР

Официальный Пекин возмутился из-за решения саммита НАТО в Вашингтоне, которое назвало Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины. Об этом сообщает BBC.

Накануне саммит НАТО принял декларацию с наиболее резкими формулировками относительно участия Китая в войне в Украине, обвинив Пекин в том, что он является решающей силой, которая способствует войне России.

Это вызвало гневную реакцию миссии Китая при ЕС, которая призвала НАТО "прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество".

Более того, представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь заявил, что Альянс обливает его страну грязью с помощью "сфабрикованной дезинформации".

Китай также призвал НАТО держаться подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что усилия Альянса по укреплению военных и безопасных связей с соседями Китая подрывают интересы страны, а также мир и стабильность в регионе.