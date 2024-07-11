Южная Корея применит лазерное оружие для сбивания дронов КНДР

Южная Корея применит лазерное оружие для уничтожения северокорейских беспилотников в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Агентства по закупкам вооружения Южной Кореи.

Сеул назвал свою лазерную программу "Проект звездных войн". В ведомстве утверждают, что лазерное оружие для уничтожения беспилотников, которое южнокорейские военные разработали совместно с компанией Hanwha Aerospace, эффективное и дешевое (стоимость одного выстрела составляет $1,45), но в то же время тихое и незаметное.

"Наша страна становится первым государством в мире, которая разворачивает и использует лазерное оружие, и возможности нашей армии реагировать на провокации беспилотников Северной Кореи будут еще больше укрепляться", – говорится в сообщении Агентства по закупкам вооружения Южной Кореи.

Лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая двигатели или другое электрооборудование лучами света в течение 10-20 секунд.

В декабре 2023 года пять беспилотников КНДР залетели на территорию Южной Кореи. Это заставило Сеул поднять в воздух истребители и боевые вертолеты и попытаться сбить дроны.