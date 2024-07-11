США и Мексика ограничивают импорт китайской и российской стали

США и Мексика объявили о новых шагах в борьбе с обходом американских тарифов на сталь и алюминий Китаем, Россией и другими странами, которые поставляют продукцию через Мексику. Об этом пишет Reuters.

Белый дом заявил, что согласно новой политике, введенной президентом Джо Байденом, импорт стальной продукции из Мексики будет облагаться 25% пошлинами по "Разделу 232", если только не будет документально подтверждено, что сталь была выплавлена и разлита в Мексике, США или Канаде.

Аналогично, для того чтобы импорт алюминиевой продукции из Мексики не подпадал под действие 10% тарифов по "Разделу 232", она не должна содержать первичного алюминия, выплавленного или отлитого в Китае, России, Беларуси или Иране.

Импортеры этой продукции в Америку должны будут предоставить таможенной и пограничной службе США сертификат анализа с указанием страны происхождения металлов.

Мексика согласилась требовать от импортеров стальной продукции через свои границы предоставлять больше информации о стране происхождения этой продукции, говорится в совместном заявлении Байдена и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Новые требования к импорту появились на фоне растущего беспокойства относительно избыточных промышленных мощностей Китая, которые наполняют мировые рынки экспортной продукцией на фоне слабого внутреннего спроса. Это произошло после того, как Байден в мае повысил тарифы на широкий спектр стратегических товаров из Китая, включая сталь и алюминий, электромобили, аккумуляторы, полупроводники и важнейшие минералы.

Но американские чиновники все больше обеспокоены тем, что Мексика может стать для Китая "черным ходом" на американский рынок, пользуясь преимуществами беспошлинного доступа к нему в рамках Североамериканского торгового пакта.

Торговый представитель США Кэтрин Тай описала такое решение как "исправление лазейки", оставленной администрацией Трампа, которая ввела тарифы по "Разделу 232" в 2018 году.

Металл, имеющий китайское происхождение, также будет облагаться 25% пошлиной в соответствии с разделом 301, ставку которого Байден повысил в мае.

Объемы импорта стали из Мексики, происходящей из других стран, были небольшими в 2023 году, составив лишь около 13% от 3,8 млн тонн стали, импортируемой из Мексики.