США тоже пересматривают все программы сотрудничества с Грузией

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер сообщил, что сотрудничество США с Грузией сейчас пересматривается. Об этом Карпентер сообщил на брифинге в Госдепе США.

Он отметил, что большая часть сотрудничества США с Грузией сейчас находится на рассмотрении, включая учения Noble Partner ("Достойный партнер") и другие взаимодействия с правительством Грузии.

Карпентер объяснил, что действия правительства "Грузинской мечты" несовместимы с западными стандартами НАТО и Евросоюза.

"Откровенно говоря, когда мы видим подавление гражданского общества, когда мы видим принятые законы, ограничивающие пространство фундаментальных свобод в Грузии, это несовместимо с ценностями, на которых базируется альянс НАТО. Также мы не считаем это совместимым с евроатлантическими структурами, включая Евросоюз.

Поэтому мы надеемся увидеть изменение направления, стратегического направления со стороны правительства Грузии", – сказал Карпентер.

Он также отметил, что Грузия движется в сторону, противоположную от НАТО.

Между тем посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Герчинский также сообщил, что Евросоюз заморозил €30 млн, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.