Последнее обновление: 09.07.2024 16:02

Президент Литвы поднимет на саммите НАТО вопрос об ответе на гибридные атаки РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять вопрос о реакции НАТО на недавние российские гибридные атаки на саммите Альянса в Вашингтоне. Об этом заявил во вторник Кястутис Будрис, главный советник Науседы по вопросам национальной безопасности.

По словам Будриса, НАТО должен реагировать на атаки в случае доказательств того, что за ними стоит Москва.

"Президент, безусловно, будет обсуждать случаи, когда у нас есть четкие доказательства того, что за этими операциями стоят организаторы, планировщики и исполнители. В таких случаях мы, как альянс, также должны определить, как мы реагируем", – сказал он в интервью радио Žinių Radijas.

Несколько месяцев назад НАТО осудил злонамеренную деятельность России на территории Альянса. Тогда Польша задержала десяток человек по подозрению в организации различных саботажных актов, включая предполагаемый поджог торгового центра Ikea в Вильнюсе.

В марте в Литве также было совершено нападение на Леонида Волкова, российского оппозиционера. Считается, что нападение было организовано российскими спецслужбами.

По словам Будриса, страны НАТО должны планировать возможные сценарии реагирования на такие нападения. Ответные меры могут включать санкции или развертывание определенных сил и средств, сказал он.



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