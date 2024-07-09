США готовят поставку Киеву новых систем ПВО Patriot

Сегодня на саммите НАТО в Вашингтоне объявят о предоставлении США Киеву дополнительных систем ПВО, в частности комплексов Patriot. Об этом рассказала посол США при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит в ходе онлайн-дискуссии "НАТО в новой эре".

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому поводу, который поступит в ближайшие дни", - сказала Джулианна Смит, которую цитируют украинские медиа.

Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя", и призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Также посол отметила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", – сказала Смит.