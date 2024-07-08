Последнее обновление: 08.07.2024 14:38

Белорусские и китайские силовики "отработают бой" у польской границы

Белорусские и китайские силовики на полигоне в непосредственной близости от польской границы отработают бой в населенном пункте. Об этом сообщила телекомпания Минобороны "ВоенТВ".

"На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая "Атакующий сокол". В ходе занятий военнослужащие Сил специальных операций Беларуси вместе с коллегами из Пекина отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград и ведения боя в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что "антитеррористические учения" с участием прибывших в страну военнослужащих Народно-освободительной армии Китая пройдут с 8 по 19 июля.



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